Roma, 4 dicembre 2025 – La deportazione di migliaia bambini ucraini da parte delle forze russe è ampiamente documentata. La stessa Corte penale internazionale ha emesso un mandato di cattura internazionale contro Vladimir Putin e Maria Alekseyevna Lvova-Belova (Commissaria russa per i diritti dei bambini), accusati di crimini di guerra per il trasferimento illegale di minori dalle zone occupate dell’Ucraina alla Federazione russa. Una parte di questi bambini (in tutto almeno 20mila secondo le stime ucraina) è stata rilasciata. Ma, come attestato da una ricerca dello Yale Humanitarian Research Lab, molti vengono trattenuti a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Misha e Liza, deportati dai russi in Corea del Nord. La denuncia di Kiev: i nostri bambini addestrati da Pyongyang