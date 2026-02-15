Il figlio 17enne al volante senza foglio rosa padre muore nell’incidente E ora si indaga per capire perché guidasse lui

Un uomo di 59 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Castelnuovo, quando il figlio di 17 anni, senza patente, era alla guida dell’auto. La scena si è verificata domenica pomeriggio, quando il giovane ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato. Gli investigatori stanno cercando di capire perché il ragazzo guidasse senza aver ancora superato l’esame. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per il padre non c’era più nulla da fare.

Castelnuovo (Lucca), 15 febbraio 2026 – Muore a 59 anni nell’auto guidata dal figlio di 17 anni che sembra non avesse ancora il foglio rosa. E’ una doppia tragedia quella che ha funestato la giornata di ieri in Valle del Serchio. Intorno alle 11,35, sulla intorno strada regionale 445 della Garfagnana uno scontro all’altezza del bivio di Volcascio, alle porte di Castelnuovo di Garfagnana, ha coinvolto tre aue causando la morte di un passeggero che si trovava su una Ford Focus grigia, in viaggio sul tratto direzione Lucca. Incidente Volcascio Chi era la vittima. La vittima, Marco Mazzon, 59 anni, fornaio di Barga, dalle prime ricostruzioni circa la dinamica del tragico sinistro, sembrerebbe essere stato sbalzato sull’asfalto dall’auto fuori controllo, dopo l’impatto con una Fiat 500 L bianca, che viaggiava nella direzione opposta, trovando così la morte sul colpo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il figlio 17enne al volante (senza foglio rosa), padre muore nell’incidente. E ora si indaga per capire perché guidasse lui Muore nell’incidente: alla guida dell’auto c’era il figlio diciassettenne senza foglio rosa Un ragazzo di 17 anni senza patente ha causato un incidente mortale a Castelnuovo Garfagnana. Al volante con il "foglio rosa": maxi multa La Polizia Locale di Trebaseleghe ha fermato un guidatore con il foglio rosa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Il figlio 17enne al volante (senza foglio rosa), padre muore nell’incidente. E ora si indaga per capire perché guidasse lui; Accompagnano nipote e figlio a un'udienza al tribunale dei minorenni con dei coltelli, due denunciati; Garfagnana, schianto fra tre auto: morto padre del 17enne alla guida; Castelnuovo Garfagnana, incidente fra tre auto: muore un 58enne, alla guida c'era il figlio di 17 anni. Il figlio 17enne al volante (senza foglio rosa), padre muore nell’incidente. E ora si indaga per capire perché guidasse luiIncidente ieri all’altezza del bivio di Volcascio a Castelnuovo, in Garfagnana. Il ragazzo non aveva neanche il foglio rosa: Marco Mazzon è morto sul colpo, altre cinque le persone ferite di cui tre ... lanazione.it Incidente mortale in Garfagnana: alla guida il figlio 17enne della vittima 58enneSi sarebbe trattato di un ragazzo minorenne il conducente dell'auto coinvolta nello scontro mortale avvenuto questa mattina sulla strada 445 in ... gonews.it Ferite altre 5 persone, compreso il figlio 17enne della vittima che, da quanto si apprende, sembrerebbe fosse alla guida senza foglio rosa facebook