Il ferimento di Pace del Mela arrestati padre e figlio | abitano a poca distanza dalla vittima

Padre e figlio sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri di Milazzo, perché accusati di aver ferito un uomo a Pace del Mela. La lite tra le due parti è scoppiata vicino alla loro casa, che si trova a pochi metri dal luogo dell’incidente. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice su richiesta della procura locale. La vicenda si è svolta in un quartiere tranquillo, ma la rissa ha portato a conseguenze gravi.

Le indagini dei carabinieri di Milazzo e della procura di Barcellona, fondamentali perquisizioni e immagini di videosorveglianza Hanno un volto i presunti responsabili del ferimento a Pace del Mela. Ieri sera i carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della locale Procura nei confronti di un 47enne e del figlio, 22enne, ritenuti responsabili di "lesioni personali" e "detenzione e porto illegale di arma comune da sparo" in concorso. Il provvedimento è scaturito dalle indagini che i carabinieri - coordinati dalla procura diretta da Giuseppe Verzera - avevano avviato il 6 febbraio scorso, dopo che nella tarda serata, a Pace del Mela, un 40enne era stato avvicinato nelle pertinenze della propria abitazione e fatto oggetto dell'esplosione di un colpo d'arma da fuoco, che lo aveva attinto a una gamba e ne avevano determinato il ricovero al Policlinico di Messina.