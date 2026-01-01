Nato a marzo, Lorenzo porta il nome del padre, Lorenzo Cubello, vittima dell’esplosione alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale. Quest’evento ha causato la perdita di un uomo che non potrà mai conoscere suo figlio, nato pochi mesi dopo il tragico incidente di ottobre 2024. La nascita del bambino rappresenta un momento di speranza e continuità in un contesto segnato dal dolore e dalla memoria.

È nato a marzo e si chiama Lorenzo, come il padre che non potrà mai conoscere. Un padre morto pochi mesi prima, nell’ottobre 2024, nell’esplosione avvenuta alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, a Bologna. Ora quel bambino porta anche il suo cognome: Cubello. La decisione è arrivata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Il figlio di Lorenzo Cubello vittima alla Toyota avrà il cognome del padre

Leggi anche: Toyota, il giorno del dolore ricordando Fabio Tosi e Lorenzo Cubello: lacrime e fiori

Leggi anche: Strage alla Toyota, il piccolo Lorenzo da oggi porta il cognome del papà. “Il regalo più bello”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Strage alla Toyota Handling, il piccolo Lorenzo ora porta il cognome del suo papà. La compagna Paola: «Il più bel regalo di fine anno»; “Mio figlio Lorenzo ora porterà il cognome del padre morto nell’esplosione alla Toyota”.

Lorenzo morto nell'esplosione Toyota, il figlio nato dopo la sua morte ha il suo nome e cognome: «Non lo ha potuto conoscere, ma ha i suoi occhi» - È nato a marzo, con il nome Lorenzo, lo stesso del padre che non potrà mai conoscere perché qualche mese prima, a ottobre 2024, è morto nell'esplosione ... msn.com