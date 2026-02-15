Il dt dello snowboard esulta dopo l' argento | Da noi la medaglia del sorpasso record Moioli un esempio

Lo sommergono di abbracci, collaboratori, dirigenti del Coni - presente il segretario generale Carlo Mornati - responsabili della comunicazione. Nella neve soffice e assolata di Livigno, il sorriso di Cesare Pisoni, dt dell'Italia di snowboard, è un programma per il futuro: "È una grandissima emozione, tre medaglie in una edizione. Incredibile". "Una soddisfazione enorme", continua il responsabile tecnico della Nazionale, "tre medaglie, non ci posso pensare. È mancato l'oro, è vero, però abbiamo dimostrato la forza di un intero movimento, siamo una squadra fortissima", dice Pisoni in riferimento al bronzo di Lucia Dalmasso nel parallelo, al bronzo di Moioli nel cross individuale e all'argento di Moioli-Sommariva nel cross a squadre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lorenzo Sommariva e Michela Moioli hanno portato a casa un record italiano di medaglie alle Olimpiadi Invernali, grazie alle loro performance nello snowboard cross.

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno portato a casa una medaglia d’argento nella gara mista a coppie di snowboard cross a Milano Cortina, un risultato che porta l’Italia a un record di medaglie in questa edizione.

