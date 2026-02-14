Giovanni morto mentre ripara un letto nella rsa | aveva perso un figlio in un incidente

Giovanni stava riparando un letto nella rsa di Pescia quando il pistone si è rotto, causando la sua caduta e la morte. La tragedia si è verificata mentre cercava di sistemare un letto anti-decubito, un'operazione quotidiana che lui aveva svolto per anni. Giovanni aveva perso un figlio in un incidente stradale, e questa perdita aveva segnato profondamente la sua vita.

Pescia, 14 febbraio 2026 – Era al lavoro per fare un intervento di manutenzione su un letto anti-decubito, quando ha ceduto un pistone. La struttura gli è caduta addosso, uccidendolo. È morto così Giovanni Cosci, tecnico industriale che avrebbe compiuto 79 anni il 5 agosto. Cosci era persona molto conosciuta in città: per alcuni anni era stato comproprietario del Bar Pulter, in piazza Mazzini. Appassionato di politica, era stato per un breve periodo segretario dell’Unione Comunale del PCI, che aveva anche rappresentato in consiglio comunale, dal 1983 al 1988. Uno dei due figli morì in un incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

