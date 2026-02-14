Melissa Satta a Verissimo ricorda quel grande dolore | Dimagrita dieci chili

Melissa Satta si è presentata a Verissimo per parlare dei suoi primi quarant’anni, dopo aver perso dieci chili a causa di una recente crisi di nervi. La showgirl ha spiegato che il cambiamento ha influito anche sul suo aspetto fisico, rendendola più leggera e più sicura di sé. Durante l’intervista, ha condiviso un episodio che le ha lasciato un segno profondo, legato a un momento di grande fragilità.

Melissa Satta è tornata a Verissimo per fare un bilancio dei suoi primi quarant’anni. Un traguardo che l’ex Velina di Striscia la notizia, oggi protagonista della King’s League, ha raggiunto con grande serenità. Complice il rapporto meraviglioso con il figlio Maddox, avuto dall’ex marito Kevin-Prince Boateng, e del fidanzato Carlo Beretta, al quale è legata da ben due anni. Un presente meraviglioso arrivato solo dopo sofferenze profonde, come quando la soubrette è stata accusata “di essere la causa di sbagli di altri”. O come quando devastata dal divorzio è stata decisa a chiedere aiuto. Melissa Satta a Verissimo e il dolore per Boateng e Berrettini. 🔗 Leggi su Dilei.it

I festeggiamenti di Melissa Satta per i suoi 40 anni sono iniziati con i messaggi più semplici e spontanei.

