Il diktat sulle auto elettriche manda in tilt la sinistra Modifiche in vista

Il sindaco di Roma ha annunciato nuove regole sulle auto elettriche, scatenando malumore tra i consiglieri di centrosinistra. La decisione di imporre un permesso da mille euro per i veicoli elettrici e di far pagare il parcheggio anche ai mezzi ibridi ha sorpreso molti eletti, che non avevano avuto modo di discuterne prima. Durante un incontro, alcuni consiglieri hanno confidato di sentirsi presi in giro, poiché le modifiche arrivano senza un confronto aperto. La misura dovrebbe entrare in vigore quest’estate, ma le reazioni negative continuano a crescere.

Perplessità e irritazione tra i consiglieri capitolini di maggioranza per l'«ennesima» misura draconiana, in materia di mobilità, «non condivisa» con gli eletti prima di darla in pasto all'opinione pubblica, confida a microfoni spenti più di qualche eletto del centrosinistra romano, sfogandosi a 48 ore dalla riunione in cui l'assessore Eugenio Patanè ha provato a spiegare le direttive che introducono il permesso al costo di mille euro per i veicoli elettrici, finora ammessi gratis in Ztl, e il parcheggio a pagamento per i mezzi « mild hybrid », che dovrebbero entrare in vigore quest'estate. Sempre che il provvedimento passi così com'è anche in giunta, dove dovrebbe arrivare entro febbraio.