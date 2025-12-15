Chi è José Antonio Kast il presidente che riporta il Cile all’ordine e manda in tilt la sinistra

José Antonio Kast, nuovo presidente eletto del Cile, ha ottenuto una vittoria con quasi il 60% dei voti, sconfiggendo la candidata ufficialista Jeannette Jara. Il suo insediamento segna un cambiamento politico nel paese, con una narrativa di ordine e conservatorismo che ha riscontrato ampio consenso tra gli elettori cileni.

José Antonio Kast è il nuovo presidente eletto del Cile, trionfando con quasi il 60% dei voti contro la candidata ufficialista Jeannette Jara (poco più del 40%). Kast assumerà la carica l’11 marzo 2026. La sua affermazione rappresenta un cambiamento importante nel sistema politico cileno, segnando la prima presidenza del partito repubblicano, una formazione di destra conservatrice che non aveva mai governato il paese. Chi è José Antonio Kast. José Antonio Kast, 59 anni, è un avvocato formatosi all’Università Cattolica di Santiago e proviene da una famiglia di origine tedesca. È sposato e padre di 9 figli. Secoloditalia.it

Radio1 Rai. . #Cile È l'ultraconservatore José Antonio Kast il nuovo presidente. Battuta, al ballottaggio, la candidata di sinistra Jeannette Jara. Poco fa le congratulazioni di Giorgia Meloni: "Italia e Cile sono nazioni amiche", così la premier sui social. Di Davide - facebook.com facebook

In Cile è stato eletto come nuovo presidente José Antonio Kast. Ultradestra populista. Succede ai disastri del governo Boric, comunista duro e puro. Lo si capirà prima o poi che finché il duello sarà tra estremismi opposti, perderemo tutti Se si può scegliere so x.com