Chi è José Antonio Kast il presidente che riporta il Cile all’ordine e manda in tilt la sinistra

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

José Antonio Kast, nuovo presidente eletto del Cile, ha ottenuto una vittoria con quasi il 60% dei voti, sconfiggendo la candidata ufficialista Jeannette Jara. Il suo insediamento segna un cambiamento politico nel paese, con una narrativa di ordine e conservatorismo che ha riscontrato ampio consenso tra gli elettori cileni.

chi 232 jos233 antonio kast il presidente che riporta il cile all8217ordine e manda in tilt la sinistra

© Secoloditalia.it - Chi è José Antonio Kast, il presidente che riporta il Cile all’ordine e manda in tilt la sinistra

José Antonio Kast è il nuovo presidente eletto del Cile, trionfando con quasi il 60% dei voti contro la candidata ufficialista Jeannette Jara (poco più del 40%). Kast assumerà la carica l’11 marzo 2026. La sua affermazione rappresenta un cambiamento importante nel sistema politico cileno, segnando la prima presidenza del partito repubblicano, una formazione di destra conservatrice che non aveva mai governato il paese. Chi è José Antonio Kast. José Antonio Kast, 59 anni, è un avvocato formatosi all’Università Cattolica di Santiago e proviene da una famiglia di origine tedesca. È sposato e padre di 9 figli. Secoloditalia.it