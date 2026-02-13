Il diktat dell' assessore sulle auto elettriche getta la città nel caos

Il diktat dell’assessore sulle auto elettriche getta la città nel caos. Il Campidoglio ha deciso che, a partire dalla prossima primavera, chi possiede un’auto elettrica dovrà pagare mille euro all’anno per entrare in Ztl, una misura che ha scatenato proteste tra i romani. La decisione, motivata dalla volontà di ridurre l’inquinamento, ha invece sollevato un’ondata di malcontento, soprattutto tra chi ha già investito sui veicoli a zero emissioni. Tra i dettagli che fanno discutere, c’è il fatto che questa tassa si applicherà anche alle auto nuove acquistate negli ultimi mesi, creando confusione

Il Campidoglio annuncia che tra qualche mese chi guida un veicolo elettrico dovrà pagare mille euro l'anno per entrare in Ztl e i romani sprofondano in un mix tra sconforto e rabbia. Stati d'animo alimentati, forse, anche dalle scarse informazioni fornite dal Comune. Chi pagherà davvero e da quando, esattamente? I tempi tecnici che intercorrono tra l'approvazione della delibera di giunta, prevista entro febbraio, e gli adeguamenti tecnici necessari lasciano ipotizzare che le nuove regole saranno in vigore da quest'estate, ma non c'è certezza. Così come non è chiaro quanti sono realmente i permessi, oggi gratuiti, che presto diventeranno a pagamento.