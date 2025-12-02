promozione il pietrasanta riprende a vincere mentre il forte dei marmi va avanti a pareggi

Il campionato di Promozione Toscana in ogni caso nel girone A quest’anno sembra ormai già andato in chiave lotta al primo posto, dove la Lampo Meridien (che domenica si è fermato sul pari 2-2 sul campo del Firenze Ovest,“castigato“ dal viareggino Giacomo Petracci, dopo 10 successi consecutivi) conserva un +10 sulle seconde Jolo e Montelupo (a braccetto a quota 22). Il Pietrasanta è subito sotto coi suoi 21 punti dopo aver regolato “all’inglese“ il Cubino in uno scontro diretto playoff. Importantissimo per i biancocelesti il fatto di non aver preso gol (terzo clean-sheet nelle ultime quattro gare, in cui i biancocelesti hanno subito solo una rete nell’1-1 col Montignoso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

