Centro storico invaso dai topi | il Comune corre ai ripari con 350 trappole

Il centro storico è letteralmente invaso dai topi e il Comune di Alife corre ai ripari annunciando l’avvio delle operazioni di installazione di circa 350 trappole per topi. L’intervento, promosso e seguito dal consigliere delegato all’Ambiente Sisto Tartaglia e sostenuto dal sindaco Fernando De. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La stand-up comedy arriva nel centro storico di #Cosenza. Vai su Facebook

Con il suo centro storico ben conservato, #Toffia, in provincia di #Rieti, custodisce numerose testimonianze dovute all'influenza della vicina #AbbaziaDiFarfa Ig giorgioteti #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta Vai su X

Centro storico invaso dai topi: "Costretti a chiudere le finestre" - Ci sono strade del centro storico in cui piante, terrazzi e tetti pullulano di uccellini che cinguettano e fanno compagnia. Da lanazione.it

Jesi, in centro discariche a cielo aperto. I residenti: «Siamo invasi dai topi» - JESI «Sono oltre trent’anni che vivo qui in centro storico e non avevo mai visto ratti attorno casa. corriereadriatico.it scrive

La denuncia di Pariano:: "Topi in centro storico, il Comune intervenga" - "Non è la prima volta che i residenti del centro storico di Fabriano segnalano la necessità di intervenire con la derattizzazione per la presenza di topi che si aggirano tra i vicoli e, addirittura, ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Allarme topi in centro storico: "Serve una disinfestazione accurata" - Sembrano ripetersi da tempo le incursioni dei roditori all’interno delle abitazioni, come raccontato Michele D’Elia, proprietario di diversi ... Da ilrestodelcarlino.it

Allarme ratti in centro a Fermignano. Il sindaco Feduzi: «Basta esagerazioni». Ieri l'ultima disinfestazione, c'erano «topi lunghi 20 centimetri» - Cercasi disperatamente, nel centro storico di Fermignano, un “Pifferaio Magico” che possa mettere in fila topi grandi come “pantegane” e portarseli il più lontano possibile al suono del ... Si legge su corriereadriatico.it

Roma, i topi assediano il Centro. Allarme dei residenti: «Con il caldo sono aumentati, passeggiano in strada e mangiano i fili delle auto» - I topi con l'arrivo del caldo sembrano essere raddoppiati, in centro la situazione sembra essere sfuggita di mano, in particolare a Piazza Fanti, all'Esquilino, ce ne sarebbero moltissimi. Come scrive ilmessaggero.it