Il calvario dei pendolari che impiegano 35 minuti per percorrere 9 km ma non per colpa del traffico

Da monzatoday.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giorno, i pendolari affrontano un percorso di circa 9 km che, invece di richiedere pochi minuti, si allunga fino a 35 a causa di fattori non legati al traffico. L’attesa in stazione, tra corse in ritardo o cancellate, rende il tragitto ancora più complicato. Questa situazione evidenzia le difficoltà quotidiane di chi si sposta con i mezzi pubblici, sottolineando la necessità di interventi per migliorare l’affidabilità e l’efficienza del servizio.

Ogni mattina è il solito calvario: 35 minuti per percorrere quasi 9 km (quando se ne potrebbero fare solo 3), poi l’arrivo in stazione nella speranza che non ci siano corse in ritardo o cancellate. Succede ai pendolari di Aicurzio, piccolo comune del Vimercatese che conta poco più di 2mila.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

I dolori del giovane Lucca (ma non è colpa sua se il Napoli ha speso per lui 35 milioni)Lorenzo Lucca, giovane attaccante italiano, sta vivendo una nuova fase della sua carriera con il Napoli.

Leggi anche: I romani snobbano il centro per lo shopping: colpa del traffico e dei parcheggi

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il calvario dei pendolari che impiegano 35 minuti per percorrere 9 km (ma non per colpa del traffico); L'odissea dei pendolari della SFM2, Pinerolo se la prende con la Regione; Biglietto unico per i mezzi pubblici: Ma non basta, ora servizi adeguati; Eav, il calvario di chi viaggia in Cumana.

il calvario dei pendolariIl calvario dei pendolari che impiegano 35 minuti per percorrere 9 km (ma non per colpa del traffico)Il caso del Comune brianzolo che è a 3 km dalla stazione, ma per le persone non automunite non c'è una linea diretta per raggiungerla ... monzatoday.it

Il calvario dei pendolari: Le corse sempre in ritardo. Il motivo? Guasti ai convogli e soste infinite alle stazioniIl calvario quotidiano del pendolare, costretto ogni giorno ad affrontare l’imprevedibilità dei treni. Per Ulisse era il mare, con le sue tempeste improvvise e tremende. Per gli eroi di oggi, studenti ... ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.