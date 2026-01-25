Il calvario dei pendolari che impiegano 35 minuti per percorrere 9 km ma non per colpa del traffico

Ogni giorno, i pendolari affrontano un percorso di circa 9 km che, invece di richiedere pochi minuti, si allunga fino a 35 a causa di fattori non legati al traffico. L’attesa in stazione, tra corse in ritardo o cancellate, rende il tragitto ancora più complicato. Questa situazione evidenzia le difficoltà quotidiane di chi si sposta con i mezzi pubblici, sottolineando la necessità di interventi per migliorare l’affidabilità e l’efficienza del servizio.

Ogni mattina è il solito calvario: 35 minuti per percorrere quasi 9 km (quando se ne potrebbero fare solo 3), poi l'arrivo in stazione nella speranza che non ci siano corse in ritardo o cancellate. Succede ai pendolari di Aicurzio, piccolo comune del Vimercatese che conta poco più di 2mila.

