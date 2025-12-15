Domani si terrà la presentazione ufficiale del comitato per il Sì alla Riforma della Giustizia, promosso dalla Camera Penale di Benevento. L'evento segna un momento importante di confronto e coinvolgimento sulla tematica, con l'obiettivo di illustrare le finalità e le iniziative del comitato in vista della consultazione referendaria.

© Anteprima24.it - Camera Penale di Benevento, domani la presentazione del comitato per il Sì alla Riforma della Giustizia

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta della Camera Penale di Benevento convoca, ai sensi e per gli effetti dell’art.11 dello Statuto, l’assemblea straordinaria degli iscritti per domani martedì 16 dicembre 2025 alle ore 09,00 in prima convocazione ed alle ore 11,00 in seconda convocazione presso la sala del COA, al piano terra del Palazzo di Giustizia di Benevento, per discutere il seguente ordine del giorno: – presentazione e illustrazione delle iniziative del comitato per il Sì al referendum confermativo della legge costituzionale recante “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”; – costituzione e resoconto dei lavori del Coordinamento di Camere Penali della Campania; – esiti dei tavoli tecnici, circondariale e distrettuale, relativi agli sviluppi del processo penale telematico; – varie ed eventuali. Anteprima24.it

