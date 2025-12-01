Giustizia assemblea Nazionale Noi Moderati nasce il Comitato per il Sì alla riforma

Lanazione.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 1 dicembre 2025 –  Giustizia - Assemblea Nazionale Noi Moderati, nasce il Comitato per il Sì alla riforma. Il Comitato si propone come spazio di confronto e mobilitazione per costruire un Sì consapevole alla riforma della giustizia, unendo l’area riformista e sensibilizzando la società civile. È stato nel cuore dell’Assemblea Nazionale di Noi Moderati, al Marriott Park Hotel di Roma, che ha preso forma il Comitato per il Sì, iniziativa politico–civica volta a dare stabilità al fronte riformatore nell’area di centro. Il Comitato, promosso da amministratori, dirigenti e parlamentari del centro-destra, tra cui l’onorevole Renata Polverini e il Presidente Gaetano Scalise, si propone come spazio di confronto e mobilitazione per costruire un Sì consapevole e di sostanza alla riforma della giustizia, unendo l’area riformista e sensibilizzando la società civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giustizia assemblea nazionale noi moderati nasce il comitato per il s236 alla riforma

© Lanazione.it - Giustizia, assemblea Nazionale Noi Moderati, nasce il Comitato per il Sì alla riforma

Scopri altri approfondimenti

giustizia assemblea nazionale moderatiGiustizia, assemblea Nazionale Noi Moderati, nasce il Comitato per il Sì alla riforma - L’adesione di Arezzo è stata immediata e convinta: il Commissario Provinciale di Noi Moderati, Marco Casucci, e il responsabile locale, Sonia Rosini, hanno confermato la piena intenzione di unirsi al ... Riporta lanazione.it

giustizia assemblea nazionale moderatiNoi Moderati all’Assemblea nazionale, Romano: “No ai processi mediatici, giustizia non sia strumento contro la politica” - E’ per questo che la giustizia deve essere al servizio dei cittadini e non uno strumento contro la politica”. Si legge su mondopalermo.it

giustizia assemblea nazionale moderatiMarco Casucci (Noi Moderati): "Risentimenti e ruggini da cancellare, avanti uniti con il centrodestra per vincere le elezioni" - Marco Casucci torna carico dall'assemblea nazionale di Noi Moderati al Marriott Hotel di Roma, pronto a svolgere il suo ruolo nel tavolo del centrodestra dove si preparano le elezioni amministrative d ... Segnala corrierediarezzo.it

Cerca Video su questo argomento: Giustizia Assemblea Nazionale Moderati