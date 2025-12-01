Giustizia assemblea Nazionale Noi Moderati nasce il Comitato per il Sì alla riforma
Arezzo, 1 dicembre 2025 – Giustizia - Assemblea Nazionale Noi Moderati, nasce il Comitato per il Sì alla riforma. Il Comitato si propone come spazio di confronto e mobilitazione per costruire un Sì consapevole alla riforma della giustizia, unendo l’area riformista e sensibilizzando la società civile. È stato nel cuore dell’Assemblea Nazionale di Noi Moderati, al Marriott Park Hotel di Roma, che ha preso forma il Comitato per il Sì, iniziativa politico–civica volta a dare stabilità al fronte riformatore nell’area di centro. Il Comitato, promosso da amministratori, dirigenti e parlamentari del centro-destra, tra cui l’onorevole Renata Polverini e il Presidente Gaetano Scalise, si propone come spazio di confronto e mobilitazione per costruire un Sì consapevole e di sostanza alla riforma della giustizia, unendo l’area riformista e sensibilizzando la società civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
