Capannone usato per coltivare marijuana nei boschi scoperto per il forte odore a ' erba' | sequestrati 64 kg
L'odore della marijuana era tanto che nonostante il bosco adiacente, i militari si sono insospettiti e hanno cominciato a tenere d'occhio quel capannone ufficialmente abbandonato. Dopo due settimane è arrivato l'arresto di quattro uomini e il sequestro di 64 chili di ‘maria’.Succede nel Pavese. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Il capannone usato per coltivare marijuana in mezzo ai boschi: sequestrati 64 kg di droga - L'arresto del gruppo è scattato nella notte tra lunedì e martedì. milanotoday.it scrive
Coltivazione di marijuana in un capannone a Santa Margherita Staffora: 4 arresti - Intercettato su un furgone lo spostamento della droga: 21 sacchi per un peso di 64 chili ... Da msn.com
Serre di cannabis in un capannone, arrestato a Sarroch - All'interno degli stabili di sua proprietà, a Sarroch, aveva allestito delle serre per coltivare marijuana. Riporta ansa.it
Piadena Drizzona, scoperta una piantagione di marijuana in un capannone abbandonato da 10 anni: usato un camion per portare via la droga - Un camion carico di marijuana: è questo il risultato dell’operazione antidroga messa a segno dalla Guardia di Finanza di Brescia e di Cremona a Piadena Drizzona, provincia di Cremona. Segnala milano.corriere.it
Fabbrica di droga nel capannone. Scovate 729 piante di marijuana - Sequestrati più di cinquanta chili di cannabis e stroncato un giro d’affari superiore ai 200mila euro. Scrive lanazione.it
Nel capannone una fabbrica della droga, sequestrata maxi piantagione di marijuana a Sesto - Firenze, 9 aprile 2024 – Aveva convertito un capannone industriale in una vera e propria fabbrica della droga, con oltre 700 piante di cannabis ed un complesso sistema di gestione e irrigazione delle ... Segnala lanazione.it