Capannone usato per coltivare marijuana nei boschi scoperto per il forte odore a ' erba' | sequestrati 64 kg

Milanotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'odore della marijuana era tanto che nonostante il bosco adiacente, i militari si sono insospettiti e hanno cominciato a tenere d'occhio quel capannone ufficialmente abbandonato. Dopo due settimane è arrivato l'arresto di quattro uomini e il sequestro di 64 chili di ‘maria’.Succede nel Pavese. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

