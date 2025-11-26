Conegliano d’acciaio | annulla cinque match-point al tie-break e vince in Champions League! Zeren Spor ko

Conegliano ha sconfitto lo Zeren Spor Ankara per 3-2 (23-25; 26-24; 23-25; 25-22; 20-18) al debutto nella Champions League di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno fatto festa di fronte ai 4.230 spettatori del PalaVerde di Treviso, dopo essersi trovate sotto per 2-1 e avere annullato ben cinque match-point (di cui tre consecutivi) nel tie-break. Quando erano con le spalle al muro (11-14), le Campionesse del Mondo hanno confezionato la tipica rimonta nei momenti critici e si sono meritate un successo pregevole. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, che guidano la Serie A1 da imbattute con quattordici vittorie, si sono portate provvisoriamente al comando del gruppo D in attesa dello scontro diretto di domani sera tra le polacche dell’LKS Lodz e le tedesche del Dresda. 🔗 Leggi su Oasport.it

