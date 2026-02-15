A circa 30 chilometri da Valencia, nel cuore della Sierra Calderona, si trova un enorme drago di pietra che sembra addormentato tra gli alberi. Gli escursionisti che attraversano i sentieri del parco naturale si imbattono spesso in questa statua antica, che si staglia tra i pini e le querce da sughero. La figura di pietra, alta diversi metri, risale a secoli fa e attira visitatori curiosi e appassionati di leggende locali.

A una trentina di chilometri da Valencia, tra i boschi di pini e querce da sughero del Parco Naturale della Sierra Calderona, riposa una creatura di pietra che sembra uscita da un racconto medievale. Non è una leggenda antica, né un fossile dimenticato dal tempo: è il Dragón de la Calderona, una scultura architettonica che sfida ogni classificazione, nata dalla visione dell’artista Rhea Marmentini e trasformata in un centro d’arte sospeso tra realtà e immaginazione. La genesi di una creatura impossibile. Nel 2004, l’escultrice Rhea Marmentini si imbatté in un’antica cava di arenaria rossa – il rodeno – nelle pendici del parco naturale, nel territorio comunale di Gilet. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - II drago di pietra che dorme nella Sierra Calderona

L'ultimo Sabato botanico del 2025 ci porta alla scoperta delle piante dell'orto invernale.

Questa sera, agli Europei di ciclismo su pista, Venturelli e Balsamo conquistano il bronzo nella madison femminile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.