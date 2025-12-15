Il giardino che non dorme | le piante in orto nella stagione fredda
L'ultimo Sabato botanico del 2025 ci porta alla scoperta delle piante dell'orto invernale. Un'occasione per esplorare le fioriture stagionali e approfondire le caratteristiche delle specie che, anche in inverno, rendono il giardino vivo e affascinante. La visita guidata dell'Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa offre un viaggio tra le meraviglie delle piante che resistono al freddo.
La brina ricopre la pacciamatura: tutto dorme
