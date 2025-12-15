Il giardino che non dorme | le piante in orto nella stagione fredda

L'ultimo Sabato botanico del 2025 ci porta alla scoperta delle piante dell'orto invernale. Un'occasione per esplorare le fioriture stagionali e approfondire le caratteristiche delle specie che, anche in inverno, rendono il giardino vivo e affascinante. La visita guidata dell'Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa offre un viaggio tra le meraviglie delle piante che resistono al freddo.

Si conclude l'anno con l'ultimo Sabato botanico del 2025. La consueta visita guidata tematica proposta ogni terzo sabato del mese dall' Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa, è dedicata questa volta alle fioriture invernali e a conoscere le peculiarità delle piante che caratterizzano la. La brina ricopre la pacciamatura: tutto dorme

Giardino commestibile, le piante che decorano e si mangiano - Viviamo in un’epoca in cui riconnettersi con la natura e con uno stile di vita lento è la scelta più sana per il nostro tempo libero. dilei.it

