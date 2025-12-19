Un inaspettato dubbio tiene Gasperini col fiato sospeso in vista della sfida tra Juve e Roma. Mentre l’attesa cresce, si fanno i nomi dei potenziali assenti tra i giallorossi, lasciando i tifosi in suspense. La partita di sabato all’Allianz Stadium promette emozioni, ma l’assenza di uno dei protagonisti potrebbe cambiare le carte in tavola. Scopriamo insieme le ultime novità sulla formazione della Roma.

© Juventusnews24.com - Juve Roma, un giocatore tiene Gasperini col fiato sospeso: è in dubbio per il match dello Stadium! Tutti gli assenti tra i giallorossi

Juve Roma, quali giocatori giallorossi non ci saranno sabato all’Allianz Stadium nel big match contro i bianconeri. In conferenza stampa alla vigilia di Juve Roma, Gian Piero Gasperini ha svelato chi mancherà contro i bianconeri: oltre a N’Dicka e El Aynaoui convocati in Coppa d’Africa, dovrebbe essere out anche Dovbyk. Da valutare invece Hermoso, alle prese con un affaticamento. DOVBYK – « Non ha ancora recuperato del tutto. Anche se si sta allenando da parecchi giorni, ha ancora qualche difficoltà nel calciare. Per il resto ci siamo tutti, a parte i due che sono partiti, chiaramente, e qualche problema per Hermoso, che speriamo di risolvere ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Juventus-Milan, Allegri e il ballottaggio che tiene tutti col fiato sospeso

Leggi anche: Juve Roma, tre giallorossi assenti per la gara dell’Allianz Stadium: Coppa d’Africa e non solo limitano le scelte di Gasperini. I calciatori che non prenderanno parte alla trasferta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Juventus, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; ??? Inter-Juve, Frattesi per Thuram. Gudmundsson piace alla Roma; Maxi intreccio Juve-Roma: chiude tutto Thuram; Juventus, verso la Roma Spalletti perde Koopmeiners ma ritrova Bremer.

Roma, Gasperini: "Vorrei toccare poco la formazione. Affaticamento per Hermoso" - 45, la Roma sarà ospite della Juventus all'Allianz Stadium. tuttomercatoweb.com