Icardi-Juve clamoroso annuncio in queste ore

Mauro Icardi lascia l’Inter e si avvicina alla Juventus, a causa di un accordo raggiunto tra i club nelle ultime ore. La trattativa si è sbloccata dopo settimane di negoziati e ora il giocatore è pronto a firmare un contratto con i bianconeri. La notizia ha fatto immediatamente il giro dei social e degli spogliatoi, con molti tifosi che si chiedono come cambierà il reparto offensivo della squadra. La Juventus, nel frattempo, si sta concentrando sulla prossima partita contro il Galatasaray, dopo aver subito una sconfitta contro l’Inter.

La Juve volta pagina dopo il ko contro l’Inter e si prepara per la sfida contro il Galatasaray: ecco cos’è successo poco fa. Dopo il discusso ko di ieri contro l’Inter a causa degli errori arbitrali commessi da La Penna, la Juventus volta immediatamente pagina e si prepara in vista della gara di andata degli spareggi Champions contro il Galatasaray, in programma martedì alle ore 18,45. Icardi (Screen BeIn Sports) – Calciomercato.it Tanti i giocatori da tenere d’occhio tra le file del club turco, da Victor Osimhen fino ad arrivare a Mauro Icardi. Proprio l’ex attaccante dell’Inter ha parlato in queste ore: “ Stiamo bene e abbiamo dimostrato di potercela giocare anche contro la Juve e di essere pronti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Icardi-Juve, clamoroso annuncio in queste ore Totti Roma, clamoroso ritorno? C’è l’annuncio di Claudio Ranieri. Ecco che cosa sta succedendo in queste ore Claudio Ranieri ha alimentato le speranze dei tifosi della Roma parlando di un possibile ritorno di Francesco Totti. Sorloth Juve, spunta anche il centravanti dell’Atletico Madrid! Possibile tentativo in queste ore, mentre Icardi… Le ultimissime La Juventus sta pensando seriamente di portare al suo attacco il centravanti dell’Atletico Madrid, Sorloth. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mercato Juve il retroscena | Spalletti ha posto il veto a questa cessione nella finestra di gennaio Rifiutati 15 milioni; Juventus Pedullà durissimo La Juve mente voleva Icardi; Clamoroso Boga Spalletti spiazza tutti | cosa sta succedendo. L’annuncio di Icardi sulla Juve, si accende il derby d’Italia: Un infernoDa possibile rinforzo ad avversario più temibile insieme a Victor Osimhen. Febbraio è il mese della rinascita di Mauro Icardi: dopo il gol al Kayserispor, che per qualche ora è sembrato essere quello ... calciomercato.it Niente Juve, annuncio sul ritorno di Icardi all’Inter: realizza il suo sognoNiente Juve, Icardi tornerebbe… All’Inter. Il bomber argentino in scadenza col Galatasaray è stato offerto ai bianconeri, che però per l’attacco hanno solo un nome in testa: quello di Kolo Muani, come ... calciomercato.it #Icardi scatenato nell'ultima partita del #Galatasaray: una tripletta che rappresenta un messaggio alla #Juve E poi nel post partita avvisa la #Juve: "Penso di ritornare il loro incubo. Ho segnato ai tempi di #Samp e #Inter. Speriamo di vincere e andare avant facebook #Galatasaray scatenato #Icardi avvisa la #Juve x.com