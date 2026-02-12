Parigi torna a chiedere un intervento forte sul fronte della natalità. La Francia, che negli ultimi anni ha visto calare drasticamente le nascite, ora si prepara a chiedere un “piano Marshall” per sostenere le famiglie e invertire questa tendenza. La richiesta arriva in un momento in cui l’eco di un problema che sembrava scomparso si fa più forte, dopo anni di politiche mirate e tentativi di incentivare le nascite. La questione occupa ora il centro del dibattito politico e sociale, mentre le preoccupazioni per il futuro demografico si fanno sempre più concrete

“Spesso accusato di pessimismo, sono qui, purtroppo, sopraffatto”, avvertiva Raymond Aron nel 1980. A domanda su cosa intendesse, il filosofo evocò “il crollo delle nascite e un indebolimento della volontà collettiva”. Eppure, la Francia è stata considerata a lungo l’eccezione nell’Europa afflitta dal “baby crack” (ha ancora un tasso di 1.5 figli per donna, contro 1.2 dell’Italia). Nel 2025, per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale, il paese ha registrato più decessi che nascite e si è unita alla lista dei paesi in declino demografico. I francesi hanno perso 190 mila nascite all’anno rispetto al 2010, un quarto del totale: l’equivalente di città come Tolone o Reims oggi non nasce più. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Parigi vuole un “piano Marshall per la natalità”. L’eccezione francese è finita

Approfondimenti su Parigi Piano Marshall

Il confronto tra il Piano Marshall e i programmi di aiuto a Gaza si basa su analogie storiche e sul quadro legale internazionale, come previsto dallo Statuto dell’ONU.

L’articolo analizza come, in Francia, si stia creando un clima di tensione e allarme, con il generale Fabien Mandon che contribuisce a normalizzare l’idea di una guerra imminente.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Parigi Piano Marshall

Argomenti discussi: L’Eliseo in difficoltà apre a Mosca e vuole un piano; Weekend a Parigi: idee per gite gratuite o a basso costo nella regione parigina; Roma come Parigi. Chi e come vuole far rinascere ex cinema abbandonati e musei occupati; Governo francese presenta il piano contro l'infertilità.

La Tour Montparnasse si rifà il look. Anche un progetto di Renzo Piano per dare un nuovo volto a ParigiParigi, 10 gennaio 2026 – È uno dei simboli di Parigi, sicuramente il meno amato: la Tour Montparnasse, nel XV arrondissement della capitale, cambierà radicalmente look nei prossimi quattro anni. Dal ... quotidiano.net

“A San Valentino, regalati la magia di Parigi. Vivi un tour esclusivo firmato Si Travel RPF, pensato per chi vuole emozionarsi: che tu sia da solo, in dolce compagnia o con tutta la famiglia. Il viaggio dei tuoi sogni ti aspetta.” Non mancare! Posti limitati. Prenota o - facebook.com facebook

Onu, la Francia vuole le dimissioni di Francesca Albanese: “Parole offensive contro gli israeliani” x.com