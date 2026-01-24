Il piano Marshall e quello per Gaza | la storia ha detto che può funzionare

Il confronto tra il Piano Marshall e i programmi di aiuto a Gaza si basa su analogie storiche e sul quadro legale internazionale, come previsto dallo Statuto dell’ONU. Entrambi i piani hanno mirato a ricostruire e stabilizzare aree colpite da conflitti, dimostrando che soluzioni coordinate e sostenibili possono portare a risultati positivi nel lungo termine. La storia suggerisce che interventi ben pianificati possono contribuire alla pace e alla ricostruzione.

Gaza, Board of Peace e Piano Marshall: il parallelo tra la situazione attuale della Striscia e l'intervento post Secondo conflitto mondiale si basa su similitudini storiche e una base legale fornita dallo Statuto Onu. Del resto, ripristino infrastrutturale, rilancio sociale, contenimento politico e governance internazionale sono comuni denominatori, ieri come oggi. Chi come Angelo Bonelli ha definito con sprezzo il Board of Peace «un consiglio di amministrazione» ne ha involontariamente colto l'essenza, seppure inquadrandolo con la consueta risibile e insipiente diminutio.

