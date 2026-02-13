la festa di san valentino fra musica e teatro tutti dicono i love you

A Empoli, ieri sera, la festa di San Valentino si è trasformata in una grande occasione di incontro tra coppie di tutte le età, con spettacoli teatrali, concerti e balli in piazza, mentre le strade si sono riempite di cuori e sorrisi.

Che San Valentino sia solo cene a lume di candela e cuoricini è ormai un mito da sfatare. Tra Empoli e dintorni, la festa degli innamorati - di tutte le età - è un’occasione per ridere a teatro, ballare fino a tardi o magari visitare la casa dei sogni. Dai mercatini creativi alla musica live, passando per le attività nei musei, ecco qualche idea per vivere il 14 febbraio in modo diverso dal solito. Coppie di lunga data, a Montespertoli la festa è tutta per voi. Domani al Centro "I Lecci", la giornata è dedicata a chi nel 2026 festeggia le Nozze d’Oro. Alle 10, la cerimonia pubblica del Comune per rendere omaggio a chi raggiunge il traguardo dei cinquant’anni di matrimonio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

