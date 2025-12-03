Il Tennis Park festeggia i suoi primi 50 anni | una serata speciale in compagnia di Stefano Meloccaro

Mezzo secolo di storia. Il longevo traguardo del Tennis Park di Foggia, che sarà celebrata con un grande evento - organizzato da Rete del Mediterraneo - in programma venerdì 5 dicembre a partire dalle ore 17.30.Il programma completoAlle ore 17,30: ‘Tutta un’altra storia, la nostra'. Si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

