I parchi di Parma trasformati in luoghi di violenza giovanile intimidazioni e aggressioni | il degrado è diventato routine inaccettabile

A Parma, i parchi cittadini sono diventati il teatro di aggressioni e intimidazioni tra giovani, causando preoccupazione tra i residenti. Recenti episodi hanno mostrato come queste aree, che dovrebbero essere spazi di relax e socializzazione, siano ormai frequentate anche da gruppi che si contendono il territorio con violenza. In alcuni casi, gli scontri tra bande si sono conclusi con feriti e richieste di intervento delle forze dell’ordine, lasciando molte famiglie in allarme.

“A Parma sempre più giovani sono protagonisti e vittime di episodi di violenza nei parchi cittadini, luoghi che dovrebbero essere sicuri e vissuti da famiglie e ragazzi. Negli ultimi mesi le aree verdi si sono trasformate in teatri di intimidazioni e aggressioni: nei giorni scorsi al parco Falcone e Borsellino un gruppo di minorenni ha minacciato coetanei con un coltello per rapinarli di telefoni e denaro. È accaduto anche poco tempo fa all’Ex Eridania ed è evidente che non sono casi isolati”. Sos Parma chiede un cambio di passo netto: più presenza, più prevenzione, più attenzione reale agli spazi pubblici.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Negli ultimi giorni, Parma ha registrato episodi di violenza e atti vandalici, tra cui un'aggressione ai danni di giovani e una spaccata in un negozio del centro storico.

