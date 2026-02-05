Violenza giovanile e paura di scippi o aggressioni | quasi metà della popolazione non si sente al sicuro

Quasi la metà dei cittadini in Puglia non si sente sicura nelle strade di Brindisi. Il 48% delle persone intervistate dice di aver paura di scippi o aggressioni, mentre solo il 52% si sente realmente protetta. La situazione resta preoccupante, con molte persone che evitano di uscire di sera o di frequentare certi quartieri.

BRINDISI - Il 48% dei cittadini in Puglia non si sente oggi sicuro nella propria città. Ad avvertire una effettiva percezione di sicurezza è il 52%. Si dimostra invece più alta, al 66%, la sicurezza percepita della propria abitazione.È uno dei risultati che emerge dal sondaggio sulla sicurezza.

La maggior parte dei toscani si sente insicura nelle loro città.

