I numeri del Milan certificano il valore di Allegri | solo Ancelotti meglio di lui nella storia
Massimiliano Allegri si conferma uno dei allenatori più vincenti della storia del Milan, superato solo da Carlo Ancelotti. I dati delle sue stagioni dimostrano la sua capacità di portare la squadra a risultati importanti, come la conquista di due Scudetti e una finale di Champions League. La rosa del club ha mostrato continuità e crescita sotto la sua guida, con record di punti e vittorie consecutive.
Il Milan è secondo in classifica e gran parte del merito è di Massimiliano Allegri. 'La Gazzetta dello Sport' uscita questa mattina in edicola dedica un articolo ai rossoneri e agli importanti numeri che si registrano dopo la vittoria di Pisa. Come noto, venerdì sera i rossoneri hanno aperto la 25^ giornata di Serie A vincendo 1-2 all'Arena Garibaldi contro il Pisa di Oscar Hiljemark. Non una delle migliori prestazioni del Diavolo, che a fine a gara ha potuto comunque festeggiare i tre punti. Grazie al successo firmato Loftus-Cheek e Modric, i rossoneri raggiungono quota 53 punti dopo 24 giornate.
Milan, Trevisani durissimo: “Allegri vince solo quando ha la squadra più forte. Spalletti è meglio di lui”
Riccardo Trevisani non ha peli sulla lingua.
Il Milan può puntare allo Scudetto? Allegri come Ancelotti e Capello: i numeri a confronto
Il Milan di Allegri continua a correre in campionato.
