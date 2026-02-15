I manifesti dell’opposizione | La giunta ci boccia tutto
A San Cesario, i manifesti dell’opposizione accusano la giunta di bocciare tutte le proposte, scatenando un acceso scontro sul futuro del centro storico. La polemica si accende dopo che i consiglieri di minoranza hanno distribuito volantini in cui denunciano la mancanza di ascolto da parte dell’amministrazione. Nei giorni scorsi, alcuni cittadini hanno segnalato di aver visto i manifesti affissi lungo le strade principali del paese, proprio mentre il dibattito sulla riqualificazione del quartiere continua a infiammare le riunioni comunali.
Botta e risposta sul futuro del centro storico di San Cesario tra minoranze consiliari e amministrazione. Ieri, Mirco Zanoli e Lodovica Boni per Centrodestra per la Rinascita e Sabina Piccinini per Nuovo San Cesario hanno affisso per le vie del paese una ventina di manifesti che criticavano i "no" ricevuti dall’amministrazione. "La maggioranza di centrosinistra – hanno accusato i consiglieri - ha votato contro ad ogni nostra proposta di recupero degli edifici degradati del centro storico: no al recupero dell’ex macello, no al recupero della casa natale del violinista Filippo Sighicelli, no al recupero del ’bastione’, no al recupero dell’ex convento, no, addirittura, al recupero dell’area industriale abbandonata dell’ex cartiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Manifesti pro vita censurati a Reggio Calabria: il Tar li boccia con una legge «postuma»
Il Tar ha bocciato i manifesti pro vita a Reggio Calabria.
Cantano Bella Ciao, bloccano tutto: a Montecitorio va in scena la protesta dell’Opposizione contro la remigrazione
Una protesta improvvisa ha bloccato Montecitorio questa mattina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: I manifesti dell’opposizione: La giunta ci boccia tutto; Manifesto di protesta dei cittadini: No a un silos ecomostro nella scuola di Spotorno; Tre anni dopo, una risposta che lava tutto? Il caso dei manifesti per Rosario Curcio; Giorno del ricordo: il presidente nazionale di Azione studentesca sarà a Pordenone.
Capaccio Paestum, i consiglieri comunali d’opposizione: Il Comune ignora il lutto dell’ex Sindaco AlfieriQuanto accaduto ieri non è solo una mancanza di stile, ma un fatto politicamente e moralmente gravissimo, che segna una delle pagine più imbarazzanti nella ... napolivillage.com
Opposizione unita: Non distruggerete il diritto di manifestareMa nel Pd i malumori dei riformisti si fanno sentire ... msn.com
Leggi liberticide, fermo di polizia, blocco navale, deportazioni, Meloni che chiede durezza Tranquilli, è tutto un bluff. L’opposizione fa spallucce o resta zitta, sottovaluta la svolta autoritaria del governo contro migranti e dissidenti, condivide l’emergenza sicure facebook
Non c’è solo il pestaggio dell’agente che hanno visto tutti, decine di testimonianze raccontano le aggressioni della polizia ai manifestanti di Torino. Per il governo è l’ora di un’altra stretta repressiva. Ma la maggioranza è divisa così chiama l’opposizione all’uni x.com