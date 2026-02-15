A San Cesario, i manifesti dell’opposizione accusano la giunta di bocciare tutte le proposte, scatenando un acceso scontro sul futuro del centro storico. La polemica si accende dopo che i consiglieri di minoranza hanno distribuito volantini in cui denunciano la mancanza di ascolto da parte dell’amministrazione. Nei giorni scorsi, alcuni cittadini hanno segnalato di aver visto i manifesti affissi lungo le strade principali del paese, proprio mentre il dibattito sulla riqualificazione del quartiere continua a infiammare le riunioni comunali.

Botta e risposta sul futuro del centro storico di San Cesario tra minoranze consiliari e amministrazione. Ieri, Mirco Zanoli e Lodovica Boni per Centrodestra per la Rinascita e Sabina Piccinini per Nuovo San Cesario hanno affisso per le vie del paese una ventina di manifesti che criticavano i "no" ricevuti dall’amministrazione. "La maggioranza di centrosinistra – hanno accusato i consiglieri - ha votato contro ad ogni nostra proposta di recupero degli edifici degradati del centro storico: no al recupero dell’ex macello, no al recupero della casa natale del violinista Filippo Sighicelli, no al recupero del ’bastione’, no al recupero dell’ex convento, no, addirittura, al recupero dell’area industriale abbandonata dell’ex cartiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I manifesti dell’opposizione: "La giunta ci boccia tutto"

