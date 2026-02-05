Manifesti pro vita censurati a Reggio Calabria | il Tar li boccia con una legge postuma

Il Tar ha bocciato i manifesti pro vita a Reggio Calabria. Nel 2021, il Comune aveva autorizzato l’affissione di cartelloni contro l’aborto, ma poi li ha rimossi. Ora la sentenza mette fine a una vicenda che ha fatto discutere molto in città.

Nel 2021 il Comune rimuove i cartelloni antiabortisti di Pro vita & famiglia dopo averne autorizzato l’affissione. Ora il Tar dà ragione all’amministrazione appellandosi a una norma entrata in vigore mesi dopo i fatti. L’associazione annuncia ricorso e denuncia l’uso del Codice della strada come strumento di censura ideologica contro chi difende maternità e famiglia. «La sicurezza stradale, che dovrebbe occuparsi di incolumità e circolazione», afferma il presidente di Pro vita & famiglia Toni Brandi, «è stata trasformata in un cavallo di Troia per zittire chi non si allinea al pensiero unico, come dimostrato dai numerosi casi di affissioni di Pro vita & famiglia rimosse o silenziate da amministrazioni di centrosinistra». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Manifesti pro vita censurati a Reggio Calabria: il Tar li boccia con una legge «postuma» Approfondimenti su Reggio Calabria I terremoti di Reggio Calabria e del Reggino: una mostra li racconta attraverso le riviste d’epoca Scontro con la legge: arrestato alto funzionario della Polizia Stradale a Reggio Calabria per concussione e corruzione Un alto ufficiale della Polizia Stradale di Reggio Calabria è stato arrestato questa mattina dai finanzieri di Locri. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Reggio Calabria Pro Vita & Famiglia, 'manifesti censurati a Brescia'Il Comune di Brescia, tramite la società Brescia Mobilità, ha negato il permesso di affiggere in città i manifesti realizzati nell'ambito della campagna Mio Figlio No - Scuole Libere dal Gender di ... ansa.it Il Comune di Roma censura i manifesti di Pro Vita & FamigliaLa campagna di Pro Vita & Famiglia sulla libertà educativa e contro i progetti LGBT nelle scuole dal titolo Mio Figlio No è stata censurata dal Comune di Roma dopo neanche 24 ore. Il Campidoglio ha ... ilgiornale.it Sarebbero legati alle cosche di Sant'Eufemia d'Aspromonte e Sinopoli. Nel mirino tre ditte individuali e due imprese ubicate nelle province di Reggio Calabria, Roma e Milano facebook La Corte d'assise del tribunale di Como ha condannato all'ergastolo Giuseppe Calabrò, 74 anni originario di San Luca (Reggio Calabria) e Demetrio Latella, 71 anni, detto "Luciano", anche lui originario di Reggio ma residente in provincia di Novara, per il con x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.