Cantano Bella Ciao bloccano tutto | a Montecitorio va in scena la protesta dell’Opposizione contro la remigrazione

Una protesta improvvisa ha bloccato Montecitorio questa mattina. Deputati dell’opposizione sono entrati nell’aula cantando Bella Ciao e hanno impedito lo svolgimento delle conferenze stampa programmate. La tensione è salita subito, e il parlamento si è trovato a dover gestire un’azione di protesta che ha interrotto le normali attività. Nessuna dichiarazione ufficiale ancora, ma l’episodio ha fatto parlare molto nei corridoi della Camera.

Una mattinata di forte tensione alla Camera dei Deputati ha portato alla sospensione di tutte le conferenze stampa previste per la giornata del 30 gennaio 2026. Al centro della protesta, l'evento sulla remigrazione programmato per le 11.30 nella sala stampa di Montecitorio, che ha scatenato una reazione senza precedenti da parte delle opposizioni parlamentari. Deputati di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato fisicamente la sala stampa della Camera, impedendo lo svolgimento della conferenza organizzata con Casapound. Durante la protesta, i parlamentari hanno intonato Bella Ciao, il canto partigiano simbolo della Resistenza italiana.

