Stress carichi di lavoro e un mestiere che non attira più L’Inghilterra perde docenti

Il settore scolastico in Inghilterra affronta sfide crescenti, tra stress, elevati carichi di lavoro e una crescente disaffezione tra i docenti. Il report

Il nuovo report Working lives of teachers and leaders – Wave 4 del Department for Education fotografa un mondo scolastico che continua a muoversi in equilibrio precario. Lo stress rimane alto, il carico di lavoro pesa in modo costante e l’attrattività della professione non cresce. Dentro questi numeri si intravede un sistema che fatica a trattenere i docenti e a renderne sostenibile la quotidianità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

SGS denuncia carichi insostenibili: attivare subito il piano stress per fermare il burnout di docenti e personale ATA nelle scuole italiane. #Comunicati - facebook.com Vai su Facebook

Le feste e il faticoso "carico mentale" delle mamme. Ecco come evitare stress e tensioni Vai su X

Come affrontare lo stress sul lavoro (a chi rivolgersi) - Può essere una settimana più intensa del solito, un progetto che sembra non finire mai, oppure quella sensazione di non riuscire a staccare neanche ... Riporta alphabetcity.it

Lavoro e stress: perché il benessere dei dipendenti sta peggiorando in Italia - Negli ultimi anni il tema del benessere nel mondo del lavoro italiano è diventato centrale per aziende, sindacati e istituzioni. Si legge su quotidianpost.it