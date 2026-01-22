Allenamento in palestra meglio pesi leggeri o carichi pesanti? Lo studio a sorpresa

Una domanda comune tra gli appassionati di fitness riguarda l’efficacia di allenarsi con pesi leggeri rispetto a carichi più pesanti. Un recente studio ha analizzato le differenze tra queste due modalità, offrendo spunti utili per chi desidera ottimizzare i propri risultati in palestra. In questo articolo, esploreremo i principali risultati e le implicazioni pratiche di questa ricerca, aiutandoti a scegliere l’approccio più adatto alle tue esigenze.

"Solleva i pesi che preferisci, questo è l'insegnamento", dice il professor Stuart Phillips, della McMaster University in Canada, autore principale dello studio pubblicato sul Journal of Physiology e citato dal Washington Post. "Persone che si allenano da decenni sono convinte che vadano sollevati pesi" per aumentare la massa muscolare e la forza.

