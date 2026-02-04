I Foo Fighters rilasciano un brano inedito come anticipazione di un progetto musicale in arrivo

I Foo Fighters hanno pubblicato un breve video di 17 secondi che ha fatto salire l’adrenalina tra i fan. È il primo segnale di un nuovo progetto musicale in arrivo, annunciato proprio con questa anteprima. Il video, diffuso il 4 febbraio 2026 alle 16.37, ha lasciato tutti a desiderare di più, alimentando le speculazioni su cosa preparino i celebrità del rock.

