I Foo Fighters rilasciano un brano inedito come anticipazione di un progetto musicale in arrivo
I Foo Fighters hanno pubblicato un breve video di 17 secondi che ha fatto salire l’adrenalina tra i fan. È il primo segnale di un nuovo progetto musicale in arrivo, annunciato proprio con questa anteprima. Il video, diffuso il 4 febbraio 2026 alle 16.37, ha lasciato tutti a desiderare di più, alimentando le speculazioni su cosa preparino i celebrità del rock.
Il 4 febbraio 2026, alle 16.37 precise, un breve video di appena 17 secondi ha scosso il mondo del rock. Non c’era un annuncio ufficiale, né un comunicato stampa, solo un messaggio semplice, quasi provocatorio: *“This is just a test.”* Questa è solo una prova. Ma per i fan dei Foo Fighters, quel frammento di suono, accompagnato da un’immagine grezza, in bianco e nero, con il logo della band che si dissolve lentamente in una nebbia di statica, ha acceso un’emozione che da mesi non si sentiva più: l’attesa di qualcosa di vero, di nuovo, di inaspettato. Il brano inedito, brevissimo ma intensissimo, si apre con un riff di chitarra distorta, pesante, quasi aggressivo, che si insinua subito sotto la pelle. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Foo Fighters 2026
Mahmood a sorpresa presenta un brano inedito alla sfilata di Willy Chavarria. Un’anticipazione del nuovo album e intanto canta anche per Muccino – VIDEO
Il cantante Mahmood ha presentato un brano inedito durante la sfilata di Willy Chavarria a Parigi, anticipando così il suo prossimo album.
Mahmood a sorpresa presenta un brano inedito alla sfilata di Willy Chavarria a Parigi. Un’anticipazione del nuovo album e intanto canta anche per Muccino – VIDEO
Il cantante Mahmood ha partecipato alla sfilata di Willy Chavarria a Parigi, presentando un brano inedito che farà parte del suo prossimo album.
Foo Fighters - Asking For A Friend [Cinematic Music Video]
Ultime notizie su Foo Fighters 2026
I Foo Fighters preparano i fan a novità con un estratto inedito04 feb 2026 - Questa è solo una prova, scrive la band sui social condividendo un breve video con musica inedita ... rockol.it
I Foo Fighters annunciano un nuovo album dopo un concerto epico in TasmaniaDave Grohl annuncia il nuovo album dei Foo Fighters e un possibile ritorno in Australia entro il 2026. Scopri i dettagli. notiziemusica.it
Dave Grohl svela: è pronto il nuovo album dei Foo Fighters - facebook.com facebook
Lo scorso weekend il frontman dei Foo Fighters e la voce dei Pretty Reckless hanno reso omaggio a Mariah Carey suonando due brani del suo periodo 'grunge' Scopri l'incredibile storia del disco perduto della popstar x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.