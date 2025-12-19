Più incidenti meno mortali Ecco i dati Istat del 2024

I dati Istat del 2024 ci mostrano un paradosso: più incidenti, ma meno mortali. Un trend che invita a riflettere sulla sicurezza stradale e sulle nuove strategie di prevenzione, mentre il rumore degli impatti e il silenzio che seguono restano impressi nella memoria di chi li vive.

C’è un rumore che non si dimentica: lo stridio di gomme sulla strada, il tonfo del metallo e quel silenzio che segue, mentre la vita sembra fermarsi per un istante. Ad Ascoli, come in tutta la provincia, molti conoscono quella sensazione. È il segno di un incidente, di una vita spezzata o di ferite che restano impresse nella memoria. I dati Istat sul 2024, rilasciati martedì, confermano quanto le strade marchigiane siano ancora luoghi di rischio, nonostante i progressi degli ultimi anni. Nel complesso, nelle Marche si sono verificati 4.989 incidenti stradali, in lieve aumento rispetto al 2023. I feriti sono stati 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Più incidenti con meno morti Autostrada e Regionale 71 maglia nera della provincia.

