I membri del Carc hanno minacciato Kelany e Fratelli d’Italia, reagendo con insulti e parole offensive. La loro aggressione verbale si è scagliata contro chi si opponeva alle loro azioni, lasciando intendere una possibile escalation nel tono degli scontri politici. Durante una manifestazione, hanno urlato insulti e arrivato a usare frasi minacciose, creando tensione tra i presenti.

Un linguaggio osceno, triviale. Che va ben al di là della comune dialettica politica. Una serie di minacce, tutt'altro che velate, rivolte a chi vuol difendere la legalità. A chi si è stancato di voltarsi dall'altra parte quando antagonisti, comunisti radicali ed estremisti occupano abusivamente spazi non propri. In spregio a una delle principali differenze tra il capitalismo (che ha reso ricca e prospera l'Europa) e il comunismo (cancellato dalla storia): la proprietà privata. E così i Carc hanno pubblicato un video che lascia davvero sgomenti. «Lanciamo un appello alla controffensiva, ai compagni e alle compagne – dice, con fiera convinzione, un ragazzo poco più che trentenne – ai democratici e ai progressisti, agli organismi popolari ed operai, ai movimenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

I comunisti del Carc intimidisciono Kelany e Fratelli d'Italia: "È l'ora della controffensiva"

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale dell’anno, si è svolto un acceso dibattito tra il sindaco e il capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha messo in discussione le modalità di gestione delle libertà di riunione.

Recentemente, un commento infelice su Facebook ha attirato l'attenzione, seguito da una dichiarazione del coordinatore di Fratelli d'Italia che si è dimesso dopo le polemiche.

