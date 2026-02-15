I comunisti del Carc intimidisciono Kelany e Fratelli d' Italia | È l' ora della controffensiva
I membri del Carc hanno minacciato Kelany e Fratelli d’Italia, reagendo con insulti e parole offensive. La loro aggressione verbale si è scagliata contro chi si opponeva alle loro azioni, lasciando intendere una possibile escalation nel tono degli scontri politici. Durante una manifestazione, hanno urlato insulti e arrivato a usare frasi minacciose, creando tensione tra i presenti.
Un linguaggio osceno, triviale. Che va ben al di là della comune dialettica politica. Una serie di minacce, tutt'altro che velate, rivolte a chi vuol difendere la legalità. A chi si è stancato di voltarsi dall'altra parte quando antagonisti, comunisti radicali ed estremisti occupano abusivamente spazi non propri. In spregio a una delle principali differenze tra il capitalismo (che ha reso ricca e prospera l'Europa) e il comunismo (cancellato dalla storia): la proprietà privata. E così i Carc hanno pubblicato un video che lascia davvero sgomenti. «Lanciamo un appello alla controffensiva, ai compagni e alle compagne – dice, con fiera convinzione, un ragazzo poco più che trentenne – ai democratici e ai progressisti, agli organismi popolari ed operai, ai movimenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Corteo, controffensiva del sindaco: "Il capogruppo di Fratelli d’Italia non sa cos’è la libertà di riunione"
Nel corso dell’ultimo consiglio comunale dell’anno, si è svolto un acceso dibattito tra il sindaco e il capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha messo in discussione le modalità di gestione delle libertà di riunione.
"Comunisti vi stermineremo anche in Italia", dopo la bufera il coordinatore di Fratelli d'Italia si è dimesso
Recentemente, un commento infelice su Facebook ha attirato l'attenzione, seguito da una dichiarazione del coordinatore di Fratelli d'Italia che si è dimesso dopo le polemiche.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: [Pisa] Saluto della Federazione Toscana del P.CARC al Congresso dell’Associazione di amicizia Italia-Cuba.
Dall'evento del Pd a quello del Carc: così Cecilia Parodi si schiera con i comunistiIl 16 novembre a Firenze si terrò l'evento locale della sezione di Rifredi del Partito dei Carc. Uno dei tanti che il gruppo marxista-leninista organizza in Italia, dai cui palchi sono di recente ... ilgiornale.it
I Carc usano le parole dei terroristi di Hamas per attaccare il governo MeloniYahya Sinwar elevato come martire. Non dai palestinesi ma dai comunisti del Partito del Carc, (Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo) che ora hanno elevato il testamento ... ilgiornale.it
Vergognose le parole dei CARC, comitati di appoggio alla resistenza e al comunismo, e dei collettivi dopo gli scontri di Torino. Esaltano la violenza contro lo Stato, sbeffeggiano i poliziotti feriti e minacciano nuove violenze. Massima solidarietà alle Forze dell’ facebook