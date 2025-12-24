Nel corso dell’ultimo consiglio comunale dell’anno, si è svolto un acceso dibattito tra il sindaco e il capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha messo in discussione le modalità di gestione delle libertà di riunione. La discussione, caratterizzata da toni pacati, ha evidenziato divergenze sulle interpretazioni delle norme e sul rispetto delle libere assemblee cittadine, riflettendo le complessità delle recenti questioni politiche locali.

Natalizio nel prologo, ma mica tanto nel prosieguo, l’ultimo consiglio comunale dell’anno tenutosi ieri pomeriggio. Nella chiesa della Natività di Betlemme arde una lampada ad olio, alimentata da quello donato dalle nazioni cristiane e ogni anno, a dicembre, altre fiamme vengono accese ovunque come simbolo di pace e fratellanza tra i popoli. Nel rispetto di questa tradizione anche quest’anno il presidente del consiglio comunale, Filippo Rossini, insieme al sindaco Enzo Lattuca, alla giunta e ai consiglieri comunali, ha accolto nella sala degli Specchi del palazzo comunale il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo e una delegazione Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani) e Agesci per l’accensione della luce della Pace, rinnovando l’appello al dialogo e alla convivenza tra i popoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Corteo, controffensiva del sindaco: "Il capogruppo di Fratelli d’Italia non sa cos’è la libertà di riunione" - Lattuca ha risposto in consiglio comunale ai quesiti di Casali su ’Assalto sonoro’ che ha bloccato il traffico "Al Comune non spettava né autorizzare né intervenire, assurdo ipotizzare l’appoggio poli ... ilrestodelcarlino.it