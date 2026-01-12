Comunisti vi stermineremo anche in Italia dopo la bufera il coordinatore di Fratelli d' Italia si è dimesso

Recentemente, un commento infelice su Facebook ha attirato l'attenzione, seguito da una dichiarazione del coordinatore di Fratelli d'Italia che si è dimesso dopo le polemiche. La vicenda evidenzia come le parole online possano avere conseguenze reali, anche in un contesto politico nazionale. È importante mantenere un dialogo rispettoso e responsabile, soprattutto in un’epoca di crescente comunicazione digitale.

“I soliti comunisti di sta cippa, prima o poi vi stermineremo anche in Italia”. Poche ore il rapimento del presidente venezuelano Maduro da parte delle forze speciali Usa, tra i tantissimi commenti su Facebook era apparso anche questo.Non di un leone da tastiera qualunque, ma del coordinatore di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: "Comunisti vi stermineremo", bufera sul coordinatore di Fratelli d'Italia Leggi anche: “Comunisti vi stermineremo anche in Italia”: coordinatore FdI se la prende con le proteste per il Venezuela La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. “Comunisti, vi stermineremo”: il post del coordinatore di FdI a Empoli sul Venezuela. Poi le scuse; Comunisti vi stermineremo, bufera sul coordinatore di Fratelli d'Italia; Comunisti vi stermineremo anche in Italia: coordinatore FdI se la prende con le proteste per il Venezuela; Meloni prenda le distanze dal coordinatore Cantini che parla di ‘sterminio’. “Comunisti vi stermineremo anche in Italia”: coordinatore FdI se la prende con le proteste per il Venezuela - Questo il commento di Isacco Cantini, coordinatore di Fratelli d’Italia a Empoli, sotto la notizia di un presidio pacifista contro ... fanpage.it

Una buona notizia, finalmente. Isacco Cantini, coordinatore di Fratelli d’Italia a Empoli, si è dimesso dopo aver scritto “prima o poi vi stermineremo” rivolto ai “comunisti” e a chi manifestava contro l’attacco Usa al Venezuela. Strano, vero Succede quando una - facebook.com facebook

#Polemiche contro il #post del #coordinatore #Fdi di #Empoli, Isacco Cantini: “ #Comunisti, prima o poi vi stermineremo anche in Italia” x.com

