La Vdm Logisteel non si ferma più Battuta d’arresto per la Elsel Spezia

La Vdm Logisteel prosegue il suo percorso positivo nel campionato di serie D, confermandosi come una delle squadre più competitive della stagione. Nell’ottava giornata, ha ottenuto una vittoria combattuta contro la Scuola di Pallavolo Carasco, consolidando la sua posizione di vicecapolista e dimostrando grande determinazione e crescita.

Continua a sorridere la Vdm Logisteel (nella foto) che in un match molto combattuto ha avuto la meglio, nell’ottava giornata del campionato di serie D, sulla Scuola di Pallavolo Carasco, confermando di meritare il ruolo di vicecapolista. Un successo importante che consente di rimanere attaccate al Serteco che al momento si trova in vetta a due lunghezze di distanza. Dopo un inizio non esaltante (14-25) le locali si sono riprese, rimontando il punteggio (25-25 e 25-21). Le ospiti hanno vinto il quarto set, ma alla fine hanno subito il definitivo 15-10. "È stata una partita molto impegnativa – precisa coach Luca Ferraro –. Lanazione.it

