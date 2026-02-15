I can buy myself flowers canta Miley Cyrus E perché no? Da sole ci si può regalare anche il più dolce gesto d’amore | una nuova fragranza Per sentirsi più belle più potenti con le note giuste

Miley Cyrus ha pubblicato il suo nuovo singolo, ispirato al desiderio di autostima, e questa scelta riflette il crescente interesse delle donne a coccolarsi da sole. Molte donne oggi preferiscono acquistare profumi nuove per sentirsi più sicure e affascinanti, senza aspettare nessuno. Un esempio è il negozio di cosmetici di Milano, dove le vendite di fragranze sono aumentate del 20% negli ultimi mesi, proprio mentre cresce la richiesta di regali personali.

" I can buy myself flowers.." canta Miley Cyrus. E, perché no? Da sole, ci si può regalare anche il più dolce gesto d'amore: una nuova fragranza. I profumi non sono solo strumenti di seduzione verso l'altro: sono, prima di tutto, un gesto d'amore verso se stesse. Scegliere una fragranza significa raccontarsi, valorizzarsi, sentirsi sicure nella propria pelle. E quale occasione migliore di San Faustino, la festa dei single, per celebrarsi? È il giorno perfetto per sentirsi bene nella propria pelle. Il primo passo per lasciare la scia. o aprirsi ad un nuovo incontro. Tra le note più seducenti spiccano la rosa e la tuberosa, femminili e avvolgenti, ma anche la vaniglia, calda e gourmand, e i muschi, intimi e magnetici.

