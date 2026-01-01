La città più economica in vivere in Italia è anche una delle più belle e c’è il sole tutto l’anno

Tra le città italiane più economiche in cui vivere, questa si distingue per il suo basso costo di vita sociale e culturale, offrendo un ambiente accessibile e di qualità. Con il sole che splende tutto l’anno, rappresenta una scelta interessante per chi cerca convenienza senza rinunciare alla bellezza urbana. Secondo un’indagine internazionale, si posiziona al quinto posto nel mondo tra le città più economiche, confermando la sua attrattiva come meta abitativa.

Napoli è la città italiana più economica in cui vivere secondo Time Out

