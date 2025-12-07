FOLLONICA Bimbi che vogliono una piccola anticipazione delle meravigliose giornate carnevalesche, adulti interessati a conoscere cosa si è inventato il proprio rione o che hanno contribuito alla realizzazione del carro. Anziani che ricordano le passate edizioni. Era questo il variegato e colorato pubblico che ha assistito alla presentazione dei bozzetti dei carri allegorici che rioni porteranno sulle strade follonichesi durante la 59 edizione del Carnevale. Prima della rassegna dei bozzetti, c’e stata l’esibizione della cantautrice Valentina Toni con una canzone che ha scritto e dedicato al carnevale intitolata "Follonica coriandolo nel blu" che ha coinvolto tutta la gremita sala. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Natale fa capolino il carnevale. Svelati i temi dei carri allegorici. Da Trump all'intelligenza artificiale