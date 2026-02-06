hockey ghiaccio femminile la svizzera batte in rimonta agli shoot out la cechia spettacolo alle olimpiadi 2026

La Svizzera ha vinto in rimonta contro la Repubblica Ceca negli shoot out, regalando un match emozionante alle Olimpiadi 2026. La partita, che chiude il programma di questo 6 febbraio, ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo, con un finale di pura adrenalina. La competizione si svolge in un clima di attesa per la Cerimonia d’Apertura di San Siro, ma lo spettacolo sul ghiaccio ha già catturato l’attenzione degli appassionati.

L’ultima partita del programma “ristretto” di questo 6 febbraio per l’hockey ghiaccio femminile, in attesa della Cerimonia d’Apertura di San Siro per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, regala spettacolo e un finale agli shoot out. Sul ghiaccio dell’Arena Santagiulia, Cechia e Svizzera si sono affrontate in un incontro intenso e pieno di colpi di scena, che alla fine ha premiato le elvetiche in una serie infinita di “tiri di rigore”. LA CRONACA. La gara inizia subito su ritmi notevoli. Dopo poco più di 90? le ceche colpiscono con Kaltounkova per il momentaneo 1-0, che diventa 2-1 al 9? dopo il botta e risposta sull’asse Zimmermann-Mlynkova, in un primo momento valido per il pareggio svizzero e poi per il nuovo vantaggio della Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it

