Oggi si gioca l’ultima partita del girone B tra Italia e Germania nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi. Le azzurre cercano di conquistare il secondo posto, importante per passare il turno. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione ogni azione.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania, quarto ed ultimo impegno delle azzurre nel gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio femminile. Le azzurre dell'head coach Bouchard e le tedesche si giocheranno il secondo posto nel girone alla Milano Rho Ice Arena. Mattivi e compagne stanno realizzando un autentica impresa! L a Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio è forse la favola più bella finora di queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta nelle prime tre partite l'Italia ha ottenuto per la prima volta nella storia il pass per i quarti di finale! Si tratta di un traguardo sensazionale per il movimento hockeistico tricolore al femminile, che nell'unica precedente apparizione a cinque cerchi (a Torino 2006) non era stato all'altezza della situazione subendo diverse goleade e perdendo tutti i match disputati.

LIVE Italia-Germania, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre per il secondo posto nel girone

Questa mattina l’Italia ha battuto la Francia 2-1 nella partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi.

Questa mattina si gioca la partita tra Italia e Giappone nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi.

