Hockey ghiaccio femminile | il Canada si prende le semifinali alle Olimpiadi 2026 Germania ko

Il Canada ha conquistato la qualificazione alle semifinali dell’hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo la Germania con un punteggio netto. La vittoria è arrivata grazie a una prestazione solida delle giocatrici canadesi, che hanno dominato il gioco dall'inizio alla fine. La squadra tedesca ha faticato a contenere l’attacco avversario e ha subito due reti nel primo tempo. Ora il Canada si prepara a sfidare le favorite per un posto in finale, mentre la Germania esce dal torneo senza avanzare.

Il torneo femminile di hockey su ghiaccio accoglie la sua terza finalista negli scontri che sistemano le squadre in zona medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il Canada infatti si è sbarazzato della Germania con lo score di. LA CRONACA. Bastano meno di due minuti alle nordamericane per passare in vantaggio: Jenner buca subito la difesa tedesca per l'1-0. Il ritmo tenuto dalle canadesi è insostenibile per le rivali che incassano il 2-0, dopo il quarto d'ora, griffato da Thompson. Nel secondo periodo le cose non cambiano. Il match si innervosisce, arrivano penalità alternate, ma sono sempre le "Foglie d'Acero" a menare le danze.