Cosa hanno fatto i bimbi Famiglia nel bosco situazione ribaltata all’improvviso

Una fotografia, un gelato consumato con calma e alcuni cucchiaini di plastica diventano ora elementi centrali in una vicenda giudiziaria che continua ad arricchirsi di nuovi dettagli. Attorno a questi particolari ruota l'ultima iniziativa legale intrapresa dalla famiglia che viveva nel bosco, al centro di una decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha portato alla sospensione della responsabilità genitoriale e all'allontanamento dei figli. Una storia che, passo dopo passo, sta assumendo contorni sempre più complessi. Lo scorso 24 dicembre gli avvocati Marco Femminella e Danila Solina hanno depositato una nuova istanza contro l'ordinanza con cui i giudici hanno disposto il provvedimento nei confronti di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

Allontanati dai genitori e dalla casa nel bosco a Chieti, l’avvocato: “Bimbi consapevoli, non hanno mai pianto” - it parla Giovanni Angelucci, l’avvocato dei genitori dei tre bambini che vivevano nel bosco in Abruzzo. fanpage.it

Bimbi nel bosco, l’avvocato: “Scossi, ma sono forti”. Saranno visitati e verificate le vaccinazioni - “Sono scossi, ma vivono la situazione in maniera forte e positiva, perché sanno di essere nel giusto e i genitori li hanno sempre messi al corrente di tutto”. ilfattoquotidiano.it

