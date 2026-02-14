Ladro muore dissanguato dopo una rapina in villa a Policiano Arezzo il proprietario aveva sparato in aria

Un ladro è morto dissanguato dopo aver tentato di svaligiare una villa a Policiano, in provincia di Arezzo. La causa è stata una ferita alla gamba causata dalla fuga, quando ha cercato di scavalcare una recinzione. Il proprietario, che aveva sparato in aria per spaventarlo, ha chiamato i soccorsi. Durante la fuga, l'uomo si è ferito cadendo e sanguinando copiosamente, mentre altri due complici sono riusciti a scappare.

Un tentativo di rapina finisce in tragedia a Policiano, in provincia di Arezzo. Un ladro è morto dissanguato dopo essere stato messo in fuga dal proprietario dell’abitazione, il quale avrebbe sparato un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio. L’uomo si sarebbe ferito mortalmente scavalcando una recinzione. Assieme a lui c’erano anche due complici, che però sono riusciti a dileguarsi nelle campagne circostanti. La dinamica, cosa è successo Tutto è avvenuto nella tarda serata di venerdì 13 febbraio nel piccolo centro a sud di Arezzo. Intorno alle 22 tre persone penetrano in una proprietà per compiere un furto. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ladro muore dissanguato dopo una rapina in villa a Policiano (Arezzo), il proprietario aveva sparato in aria Ladro muore dissanguato, furto in villa finisce in tragedia. Il proprietario lo aveva messo in fuga sparando in aria Un ladro è morto dissanguato dopo un tentativo di furto in una villa vicino ad Arezzo, dove il proprietario, sparando in aria, aveva fatto scappare uno dei complici. Arezzo, rapina in villa, ladro muore dissanguato: messo in fuga da uno sparo Un ladro è morto dissanguato dopo aver tentato di rapinare una villa ad Arezzo, colpito da uno sparo che lo ha messo in fuga. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Arezzo, un ladro muore dissanguato durante un furto: si cercano i complici; Rapina in villa, proprietario spara in aria: ladro muore durante la fuga; Ladro muore dissanguato, furto in villa finisce in tragedia. Il proprietario lo aveva messo in fuga sparando in aria; Arezzo, ladro muore dissanguato scavalcando una cancellata. Era stato messo in fuga dai proprietari con uno sparo intimidatorio. Ladro muore dissanguato scavalcando cancellata di una villa ad Arezzo: si cercano i due compliciUn presunto ladro è morto venerdì sera tra Sant’Andrea a Pigli e Policiano, alle porte di Arezzo, dopo un tentativo di furto in villa ... fanpage.it Ladro si ferisce dopo una rapina in villa e muoreIl proprietario sorprende tre malviventi e spara un colpo intimidatorio: il gruppo fugge ma uno si taglia sulla recinzione. Indagini in corso ... avvenire.it Rapina in villa, ladro muore dissanguato durante la fuga. «Si è ferito con la recinzione» facebook Arezzo, ladro muore dissanguato scavalcando una cancellata. Era stato messo in fuga dai proprietari con uno sparo intimidatorio x.com