Ladro muore dissanguato furto in villa finisce in tragedia Il proprietario lo aveva messo in fuga sparando in aria

Un ladro è morto dissanguato dopo un tentativo di furto in una villa vicino ad Arezzo, dove il proprietario, sparando in aria, aveva fatto scappare uno dei complici. La scena si è svolta ieri sera, quando il proprietario ha afferrato una pistola e ha sparato per intimidire i ladri, provocando involontariamente la ferita fatale a uno di loro.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – Tragedia in serata a sud di Arezzo. Un uomo è morto dissanguato dopo aver tentato un furto in una villa insieme ad almeno due complici. Secondo le prime ricostruzioni, il proprietario della villa avrebbero sparato in aria un colpo di arma da fuoco a scopo intimidatorio. Nel tentativo di allontanarsi dall'abitazione, uno dei tre malviventi si sarebbe ferito mortalmente mentre scavalcava una recinzione. Il corpo è stato ritrovato poco distante, in un vigneto. I complici, che sarebbero almeno due, non si sarebbero fermati a prestare soccorso riuscendo a far perdere le proprie tracce.