Gli ultimi istanti di vita di Andrei Zakabluk il barista ucciso a coltellate davanti al suo locale – Il video

Nella serata, un tragico episodio ha portato alla morte di Andrei Zakabluk, il barista ucciso a coltellate davanti al suo locale. L’evento ha suscitato sconcerto nella comunità, mentre si indaga sulle dinamiche dell’aggressione. Un video riprende gli ultimi momenti di Artenie Pirau, seduto all’esterno del locale prima dell’evento fatale.

Il 32enne Artenie Pirau era seduto a un tavolino all’esterno del locale, con in mano sigaretta e cellulare. Quando però vede arrivare il barista, Andrei Zakabluk si avvicina, estrae il coltello dalla tasca e lo colpisce. Andrei si rialza qualche istante ma si accascia a terra. Il 32enne, invece, torna indietro per rovesciare una tanica di benzina nel locale. Sono le immagini dell’omicidio del barista avvenuto lunedì sera, a Sarezzo, nel Bresciano e trasmesse oggi 16 dicembre dal Tg1. Tra i presenti si vede una donna in preda alla disperazione, forse è la moglie di Andrei Zakabluk. «Lo ha ucciso per vendetta». Open.online

