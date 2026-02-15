Federica Brignone oro olimpico bis nello slalom gigante | Non capisco più nulla E le avversarie si inchinano sulla neve

Federica Brignone ha vinto il suo secondo oro olimpico nello slalom gigante a Cortina, dopo aver superato le avversarie con una gara perfetta. La sciatrice valdostana si mostra sorpresa e confusa, dicendo di non capire più nulla dopo la conquista. Le sue rivali si inchinano sulla neve, riconoscendo la sua superiorità e il talento dimostrato in questa competizione.

Federica Brignone cala un bis leggendario. C’è ancora l’Italia a dettare legge ai Giochi Olimpici. La fenomenale valdostana fa suo anche il gigante femminile di Cortina e scrive un capitolo memorabile nella storia dello sport azzurro. Vent’otto anni dopo Deborah Compagnoni, un’italiana torna a vincere tra le porte larghe. E al traguardo la svedese Sarah Hector e la norvegese Thea Stjernesund, che arrivano seconde ex aequo, si inchinano letteralmente. C'è un solo precedente di due ori olimpici nella stessa edizione: Calgary '88 con Alberto Tomba oro in gigante e in slalom. Ma non finisce qua. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Federica Brignone ha conquistato l’oro olimpico nello slalom gigante a Cortina, per via di una performance straordinaria che le ha permesso di ottenere la ventesima medaglia per l’Italia ai Giochi.

