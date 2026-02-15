Federica Brignone oro olimpico bis nello slalom gigante | Non capisco più nulla E le avversarie si inchinano sulla neve
Federica Brignone ha vinto il suo secondo oro olimpico nello slalom gigante a Cortina, dopo aver superato le avversarie con una gara perfetta. La sciatrice valdostana si mostra sorpresa e confusa, dicendo di non capire più nulla dopo la conquista. Le sue rivali si inchinano sulla neve, riconoscendo la sua superiorità e il talento dimostrato in questa competizione.
Federica Brignone cala un bis leggendario. C’è ancora l’Italia a dettare legge ai Giochi Olimpici. La fenomenale valdostana fa suo anche il gigante femminile di Cortina e scrive un capitolo memorabile nella storia dello sport azzurro. Vent’otto anni dopo Deborah Compagnoni, un’italiana torna a vincere tra le porte larghe. E al traguardo la svedese Sarah Hector e la norvegese Thea Stjernesund, che arrivano seconde ex aequo, si inchinano letteralmente. C'è un solo precedente di due ori olimpici nella stessa edizione: Calgary '88 con Alberto Tomba oro in gigante e in slalom. Ma non finisce qua. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Federica Brignone, oro olimpico bis nello slalom gigante: «Non capisco più nulla». Record Italia, è la ventesima medaglia
Federica Brignone ha conquistato l’oro olimpico nello slalom gigante a Cortina, per via di una performance straordinaria che le ha permesso di ottenere la ventesima medaglia per l’Italia ai Giochi.
Brignone bis d'oro: trionfo nel gigante e le avversarie si inchinano. 20esima medaglia per l'Italia
Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro nel gigante, un risultato che ha lasciato le avversarie senza parole.
BRIGNONE è tornata! La sua prima manche nel GIGANTE di Kronplatz
Argomenti discussi: Il capolavoro Olimpico di Federica Brignone: rendere possibile l'impossibile · Sci alpino; Quanto vale l'oro di Federica Brignone? Oltre un milione di euro (in più) tra premi, sponsor e immagine; Federica Brignone nella leggenda! È d’oro nel superG olimpico!; L’oro di Federica Brignone è la più grande impresa olimpica italiana di sempre?.
Federica Brignone leggendaria, è oro olimpico nello slalom gigante: il bis dopo la vittoria in superGFederica Brignone cala un bis leggendario. C’è ancora l’Italia a dettare legge ai Giochi Olimpici. La fenomenale valdostana fa suo anche il gigante femminile di Cortina e ... ilmessaggero.it
Leggendaria Federica Brignone, si prende un oro straordinario anche nel gigante di Milano CortinaStraordinaria Federica Brignone nel gigante femminile: stupenda medaglia d'oro, la seconda di queste Olimpiadi, con una seconda manche perfetta ... fanpage.it
Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026. Ha quindi vinto un altro oro, dopo quello in Super G. Sì, come Alberto Tomba a Calgary. C’è riuscita nonostante il terribile infortunio di 318 giorni fa, la rottura di tibia, pe facebook
SOVRANNATURALE FEDERICA BRIGNONE Secondo oro ed avversarie costrette ad inginocchiarsi per tributarle il giusto merito, scrivendo - anche loro - una ancora più fantastica ed indelebile pagina di sport x.com